Centri Impiego del Veneto: il 2 maggio presidio di Cgil Cisl e Uil

TREVISO Si terra il giorno 2 maggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 nei pressi della sede del Consiglio Regionale del Veneto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori dei Centri per l’Impiego del Veneto nell’ambito della discussione della proposta di legge regionale sulle politiche attive per il lavoro. Le organizzazioni sindacali di categoria Cgil Cisl e Uil chiedono alla terza commissione di approvare la proposta formulata dal consigliere Berlato che prevede il passaggio dei lavoratori dei centri per l’impiego presso la Regione Veneto e non presso l’Ente Veneto Lavoro. "Siamo convinti -si legge in un comunicato- che in questa fase così delicata per il mondo del lavoro e per il sostegno all’occupazione la Regione possa essere protagonista ascoltando anche le ragioni dei lavoratori che da mesi chiedono un rilancio dei servizi pubblici e il passaggio diretto del personale".