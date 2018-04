Il centro commerciale Il Giulia si rinnova con Olojin

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Giulia, storico centro commerciale nel cuore di Trieste, ha intrapreso da qualche mese un importante intervento di restyling. Grazie alla crescita di Trieste come città turistica e commerciale, alcuni investitori hanno deciso di puntare sul rilancio del centro commerciale non solo dal punto di vista strutturale ma anche del posizionamento. Parallelamente ai lavori di restauro, il cui termine è previsto per l’inizio del 2019, si è concepita una nuova immagine e un nuova strategia di comunicazione insieme all’agenzia trevigiana Olojin scelta da Il Giulia come partner strategico e fornitore di servizi nel marketing digitale. La nuova comunicazione punta sulle caratteristiche distintive del centro commerciale: la sua dimensione intima e accogliente e la collocazione al centro di Trieste, “La tua città al Centro” è difatti il nuovo pay off. Oltre alla realizzazione della nuova immagine coordinata, Olojin ha preso in carico i canali social del centro (Facebook e Twitter) e realizzato il sito web (www.ilgiulia.it) arricchendolo con un magazine e una sezione notizie sempre nuovi. Nel sito è inoltre possibile trovare aggiornamenti puntuali su “il Giulia domani” riguardanti l’avanzamento dei lavori di restyling strutturale per coinvolgere in maniera trasparente i propri clienti in questa fase di rinnovamento generale. L’agenzia fornisce anche il proprio supporto nell’ideazione e realizzazione di eventi caratterizzati dal forte legame con i valori e la vita del territorio. Il progetto anticipa il lancio di un programma di loyalty che vedrà unite le diverse realtà commerciali, con una collection di punti digitale e l’offerta di diversi servizi interattivi.