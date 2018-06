Cadono nell'acqua di un bacino e rimangono incastrati: due cervi salvati dai pompieri

CAPPELLA MAGGIORE Breve disavventura sabato mattina per due cervi maschi che, forse in seguito ad una lotta, sono scivolati all'interno delle acque di un bacino Enel in via Castelletto a Cappella Maggiore. Fortunatamente non sono rimasti feriti ma, essendo impossibilitati a risalire in autonomia, per il loro salvataggio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che in breve li hanno liberati e rimessi in libertà.

