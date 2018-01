Grave incidente sul lavoro: precipita dal mobilificio, operaio ferito

CESSALTO Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, lunedì, poco dopo le 17 all'interno del mobilificio "Erredue" di via degli Olmi a Cessalto. Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è precipitato dal tetto del capannone, da un'altezza di circa sei metri. L'uomo, ferito gravemente ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova attualmente ricoverato. Oltre al Suem 118 sono intervenuti i carabinieri e il nucleo Spisal dell'Ulss 2. L'operaio, dipendente di una ditta esterna, stava eseguendo dei lavori di manutenzione alla copertura.