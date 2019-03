Operaio ferito alla testa, trasportato in elicottero al Ca' Foncello

Grave incidente sul lavoro nella prima mattinata di oggi, poco dopo le 9.30, all'interno dell'azienda "Imesa" di via degli Olmi a Cessalto, ditta specializzata nella produzione di impianti per la lavanderia. Un operaio di 58 anni, P.T., veneziano di Sandonà, è stato colpito alla testa; non ancora chiaro se da una sbarra di metallo o da un carico che gli sarebbe finito addosso. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 (prima la sola ambulanza, poi visto il peggiorare delle condizioni dell'uomo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero) e i tecnici dello Spisal per svolgere gli accertamenti del caso. Il 58enne è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio trevigiano, dove ora si trova attualmente ricoverato. La prognosi resta per ora riservata.