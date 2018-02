Era precipitato dal tetto di un capannone, muore dopo dieci giorni di agonia

CESSALTO Dopo il grave incidente sul lavoro di cui era stato sfortunato protagonista, lo scorso 29 gennaio al mobilificio "Gurian" di via Isonzo a Cessalto, non si era più risvegliato dal coma farmacologico a cui i medici lo avevano sottoposto, sperando in un miglioramento che però non c'è mai stato. Nella mattinata di oggi, mercoledì, il suo cuore ha smesso definitivamente di battere. Non ce l'ha fatta Rudi Piovesan, operaio 45enne di Cessalto, tragicamente scomparso dopo un'agonia durata per dieci giorni : orfano dalla nascita, l'uomo lascia i fratelli Loris e Moreno e la madre Nilla. Grande il cordoglio a Cessalto quando la notizia si è diffusa, nella tarda mattinata. Anche il primo cittadino, Luciano Franzin, si è detto molto scosso per l'accaduto: conosceva molto bene Rudi Piovesan, fin da quando era giovanissimo e lo ricorda come una persona per bene, gioviale e gran lavoratore. Nelle prossime ore sarà fissata la data dei funerali che si terranno molto probabilmente nella chiesa parrocchiale di Cessalto.

Il 45enne, dipendente della ditta esterna "Bronzetti Filippo", secondo quanto ricostruito dagli investigatori del nucleo Spisal dell'Ulss 2, si trovava sul tetto del capannone del mobilificio per sostituire alcune lastre di vetroresina quando la copertura ha ceduto, facendolo precipitare al suolo da un'altezza di circa sei metri. Le condizioni del malcapitato, trasportato al Ca' Foncello di Treviso a bordo dell'elicottero del Suem 118, erano apparse fin da subito molto gravi. Oggi, mercoledì, il tragico epilogo.