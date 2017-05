A.A.A. Cercasi cestini in centro: "Tolti per l'Adunata ma torneranno"

TREVISO Dove sono spariti i cestini del centro storico? Se lo stanno chiedendo in molti in questi giorni. Così qualcuno ha deciso di denunciarne la scomparsa con diversi cartelli, affissi lungo il Calmaggiore e altri vicoli della Città. "Qui c'era un cestino" recitano i cartelli. Ma niente paura, sono stati solamente ritirati, per motivi di sicurezza durante l'Adunata degli alpini. Ca' Sugana assicura che a breve torneranno al loro posto, per di più ripuliti e sistemati.

Foto: Gruppo Facebook "Treviso Sos"