Sei uno studente indisciplinato? Al Cfp di Fonte ti spetta un lavoro "socialmente utile"

FONTE Se si comportano male vengono sospesi da scuola per qualche giorno e la famiglia viene subito avvisata. In alternativa è previsto un periodo di lavoro socialmente utile all’interno della scuola stessa come pulire il piazzale esterno, aiutare il cuoco a lavare i piatti e a pulire la sala mensa o a raccogliere i rifiuti. In questi giorni in cui è tornato d’attualità il tema della violenza di giovani studenti verso i prof e di nuovi episodi di bullismo, c’è una scuola come il Centro di formazione professionale (Cfp) di Fonte che già da tempo ha attuato dei “protocolli” verso gli allievi più indisciplinati. La scuola con circa 600 alunni che in tre o quattro anni escono già pronti per un lavoro di meccanico, idraulico, elettricista, o per altri settori come il turistico, la parola d’ordine è “rispetto”.

«Partendo dal presupposto che nel giro di brevissimo tempo i nostri allievi andranno a lavorare nelle aziende – spiega il direttore generale Andrea Mangano – cerchiamo di educarli al senso del rispetto verso gli altri. Come? Un provvedimento è la sospensione: ragazzi che utilizzano il cellulare durante le lezioni, mancano di rispetto al professore che sta spiegando rivolgendosi a lui in maniera sgarbata, oppure si comportano male verso i compagni, vengono sospesi e viene avvisata la famiglia. Un altro provvedimento che riteniamo più utile, è quello dei lavori “socialmente utili”. In questo caso l’alunno coinvolto si deve fermare un pomeriggio in più per svolgere questo tipo di lavori: pulire il piazzale della scuola, aiutare in mensa pulendo i tavoli, la sala e le stoviglie, raccogliere e separare la spazzatura. Tutti questi lavori danno molto fastidio ai ragazzi perché sono considerati lavori “umili”. Risultano però molto efficaci perché racchiudono il valore educativo del rispetto delle persone e della scuola. Poi chi ha svolto questi lavori diventa egli stesso promotore di rispetto verso i propri compagni di classe. E si rivolge loro dicendo: “Guarda che è faticoso mettere a posto. Vedi di tenere in ordine perché io non metto a posto per te”. Capita a volte che ci implorino di non adottare questo provvedimento. Preferiscono la sospensione. Sono tre ore lavorative di puro sudore ma molto efficaci».

«Come scuola abbiamo una grande responsabilità – aggiunge il presidente del Cfp don Paolo Magoga - Quest’anno abbiamo organizzato incontri con esperti sul tema del bullismo e del cyber bullismo. Inoltre abbiamo iniziato una collaborazione con una casa di riposo dove i ragazzi hanno modo di incontrare persone anziane bisognose di essere accompagnate o aiutate anche solo per un momento di festa. Il dialogo tra generazioni molto lontane lega e testimonia il valore dell’attenzione verso il prossimo. Per l’estate inoltre stiamo organizzando con alcuni allievi una settimana con ragazzi portatori di handicap. Una settimana intera in cui dovranno porre attenzione a tutte le necessità che una persona con gravi disabilità chiede per poter essere amata e aiutata».

