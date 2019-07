Furgone per il trasporto dei farmaci distrutto da un incendio

Un incendio ha interessato nel pomeriggio di oggi, venerdì, un furgone adibito al trasporto dei farmaci che si trovava a Chiarano in via Roma, di fronte alla farmacia, al civico 1. Il mezzo, forse per un corto circuito, è stato distrutto da un rogo che è stato poi spento dai vigili del fuoco di Motta di Livenza. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Non ci sono stati feriti o intossicati.