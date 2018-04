Malato di leucemia, muore un bimbo di neppure due anni

CHIARANO Un grave lutto ha colpito in questi giorni la comunità di Fossalta Maggiore che si è stretta attorno ad Alessia ed Ezio, genitori del piccolo Gioele, scomparso a neppure due anni di età a causa di una grave e rara forma di leucemia che era stata diagnosticata solo un paio di mesi fa. Genitori e piccolo hanno lottato con tutta la loro forza per sconfiggere questo male: il 18 gennaio un segno di speranza sembrava rappresentato da un primo, peraltro riuscito, trapianto di midollo. Purtroppo con il passare delle settimane la situazione è precipitata ed il piccolo cuore di Gioele si è fermato, per sempre, presso il reparto oncologico pediatrico di Padova dopo il bimbo era ricoverato. Domani, giovedì, alle 16, presso la chiesa parrocchiale di Fossalta Maggiore, sarà celebrato il funerale del piccolo Gioele. A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi.