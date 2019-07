Si schianta con la moto contro un'auto, muore un 40enne

Tragedia della strada poco dopo le 12.30 di oggi, venerdì, a Chiarano in via Magnadola. A scontrarsi un'auto ed una moto, con il centauro, Z.E.L., un 40enne di origini brasiliane, che è morto sul colpo: il centauro, nel violento impatto, è stato scaraventato nel fossato che costeggia la strada. Gli infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero, hanno cercato di salvargli la vita, purtroppo inutilmente. Per gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri che ora indagano sulla vicenda. Si tratta della terza vittima della strada nella Marca negli ultimi cinque giorni.