Anziana in bici scippata della borsa da due banditi in auto

Brutta disavventura quella vissuta nella tarda mattinata di giovedì a Chiarano, in via Baldizza, da una donna 73enne residente nella zona. La malcapitata, mentre era in sella alla sua bicicletta e stava facendo ritorno a casa, è stata avvicinata da un'auto con a bordo due uomini. La persona seduta sul sedile al lato del guidatore, quando la vettura si è affiancata all'anziana, ha allungato il braccio e ha sfilato la borsa alla malcapitata. I malviventi, preso il "malloppo", si sono subito dileguati facendo perdere le proprie tracce. All'interno erano presenti 500 euro in contanti, un bancomat, documenti e altri effetti personali. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Cessalto a cui la 73enne si è rivolta per denunciare quanto accaduto: l'anziana non sarebbe riuscita ad indicare l'auto dei malviventi. Fondamentale sarà la visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Sempre giovedì, poco dopo le 13, si è verificato un altro episodio che ha avuto come sfortunata vittima un'anziana. Una 79enne, residente a San Polo di Piave in via Campagna, ha ricevuto la sgradita visita di un ignoto malvivente che si è introdotto in casa sua attraverso una finestra che era stata lasciata aperta. L'uomo, trovatosi al cospetto della donna, le ha strappato dal collo una collana in oro dal valore ingente ed è poi fuggito a piedi. La donna, molto scossa, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri di San Polo di Piave che hanno subito raggiunto l'abitazione dell'anziana, per acquisire una prima descrizione del bandito.