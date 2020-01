Colpo dei ladri in azienda agricola, rubato trattore da 100mila euro

Ladri in azione nella nottata tra mercoledì e giovedì, a Chiarano, presso l'azienda agricola "Virginio Borga" di Chiarano, in via Roma. A sparire nel nulla è stato un trattore agricolo Massey Ferguson di colore rosso e con cabina nera, del valore di oltre centomila euro. Il mezzo è stato portato via, probabilmente per essere nascosto nella zona. L'indomani il titolare dell'azienda, Giovanni Borga, non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Cessalto per denunciare l'episodio . Purtroppo non è la prima volta che la sua attività viene colpita dai ladri: nel dicembre del 2018 ignoti riuscirono a rubare tre mezzi agricoli, tra cui due trattori peer frutteto, per un valore di oltre duecentomila euro.

«Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e amarezza per l’accaduto -commenta Coldiretti Treviso sull’ennesimo furto ai danni delle imprese agricole- Non molleremo e continueremo ad insistere sulla necessità di un piano straordinario per la sicurezza nelle zone rurali. L’anno scorso abbiamo incontrato il Prefetto che ci ha dato grande disponibilità. Dobbiamo costruire una rete di protezione per dissuadere queste azioni criminose mirate e probabilmente su commissione. Un trattore del genere non può scomparire nel nulla».