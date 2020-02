Trova un chiodo nella gomma dell'auto: «Sono stati i ladri, volevano derubarmi»

Giovedì scorso, 6 febbraio, ha parcheggiato la sua auto nel parcheggio del centro commerciale "Iper - La grande i" di Castelfranco, lungo il lato nordest (parcheggio libero, non disabili). Al rientro a casa, con il buio della sera, si è accorta di un chiodo piantato lateralmente nel pneumatico posteriore destro.

E' iniziata così la disavventura di una signora di Castelfranco che ha raccontato e condiviso l'accaduto sui social. Il giorno successivo il gommista, vista la posizione del chiodo, ha confermato alla donna che non si era trattato di un normale incidente ma di un atto intenzionale. Secondo la signora si tratterebbe di una tecnica già utilizzata in passato da alcuni ladri per costringere le persone a fermarsi nel caso in cui il chiodo si tolga sgonfiando il pneumatico per poi entrare in azione e derubare le vittime. «Credo sia giusto informare più persone possibile affinché possano evitarlo, soprattutto donne alla guida sole come ero io quella sera» ha concluso nel suo appello. Molti cittadini l'hanno ringraziata per la sua testimonianza ma altri hanno voluto sollevare qualche perplessità a riguardo, ipotizzando che si sia trattato non di una possibile truffa ma di un banale incidente. Non c'è nessuna prova che il chiodo sia stato piantato nel parcheggio dell'ipermercato. Inoltre molti utenti hanno sostenuto che i ladri avrebbero potuto sgonfiare direttamente la gomma e derubare la donna senza aspettare che il chiodo si staccasse dal pneumatico per poi sgonfiarla. Scettici o meno, il dubbio su come quel chiodo sia finito in una posizione così strana nel pneumatico posteriore dell'auto rimane per ora un mistero.