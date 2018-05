Piazza dei Signori perde un pezzo di storia, Giunti chiude

TREVISO La notizia era già trapelata in Città da un po' di tempo. Dopo 21 anni di attività sotto i portici del "salotto buono" di Treviso chiude le porte la libreria Giunti - come riporta "La Tribuna di Treviso". La libreria di piazza dei Signori, una delle pochissime luci accese anche la sera in centro storico che ora potrebbe chiudere i battenti già tra luglio e agosto lasciando un grande vuoto nel cuore della Città. Rimarranno gli altri spazi nei centri commerciali fuori dalle mura, così come deciso dalla società fiorentina.

Era il 1997 quando nel periodo pasquale la libreria, allora a marchio "Demetra", inizio la sua attività: tre piani di libri, articoli regalo e addirittura qualche giocattolo. Due piccole finestre per osservare dall'alto le "vasche" trevigiane: non è dato sapere quale sarà il futuro immobiliare e commerciale del civico 7 di piazza dei Signori.