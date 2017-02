Pericolo di caduta massi: chiusa al traffico la statale 52 in località Comelico

TREVISO Anas ha comunicato che la strada statale 52 “Carnica” in località Comelico in provincia di Belluno tra il km 81,000 e il km 89,000, è stata chiusa al traffico in via precauzionale, poche ore fa, per possibili distacchi di materiale dalla volta della galleria 'Comelico' al km 81,000.

Il personale e i tecnici Anas sono presenti sul posto per effettuare le prime verifiche e per la gestione della viabilità. Il traffico è momentaneamente deviato su viabilità locale. Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione `VAI Anas Plus`, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito 800 841 148.