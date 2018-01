Risse e schiamazzi notturni, chiusura temporanea per il circolo Casablanca

CONEGLIANO Risse e schiamazzi notturni all'interno e all'esterno del locale. Chiusura temporanea di sette giorni per il circolo culturale Casablanca Urban Club di Conegliano. Da oggi, 23 gennaio, serrande momentaneamente abbassate per gli spazi del centro di viale Italia, lungo la statale Pontebbana, gestiti da una donna 51enne di origine marocchina A. H. residente a Conegliano. Un provvedimento della Questura di Treviso operato del commissariato di polizia di Conegliano in seguito all'escalation di diversi fatti di cronaca che si susseguono da quasi due anni. "Schiamazzi, liti e risse a colpi di spranghe e coltetti all'esterno della struttura" - ci raccontano i residenti della zona tanto da richiedere più volte l'intervento delle forze dell'ordine. I Cittadini, stanchi di questa situazione, pare si stiano attivando anche con un raccolta firme per chiedere la chiusura definitiva del circolo. Firme e richieste che verranno presentate proprio domani anche in comune al primo cittadino di Conegliano Fabio Chies.

