Chiude Eden Tv, storica emittente trevigiana: troppo alto il rischio di fallimento

VIDOR "E' con serenità che annunciamo la fine delle trasmissioni di EdenTv. A seguito di un'attenta analisi sul futuro delle emittenti televisive locali abbiamo riscontrato che non c'è più motivo di concentrare gli sforzi lavorativi ed economici in questo settore che tanto ci ha dato nei 31 anni di attività ma che si sta esaurendo con l'evoluzione degli aspetti sociali, culturali e tecnologici". Con queste parole la storica emtittente Eden Tv di Vidor ha voluto salutare per l'ultima volta il suo pubblico, coloro i quali hanno permesso di continuare l'attività televisiva per ben 31 anni.

"Ci abbiamo messo tanto impegno e tutte le nostre capacità economiche reinvestendo sempre tutti i guadagni per migliorare gli ascolti e la qualità dei programmi, ma oggi ci attendono altre sfide che come piccola emittente locale sono troppo impegnative ed il rischio è di dover chiudere per fallimento come è già purtroppo successo a molte altre emittenti - scrivono l'editore e tutto il suo staff su Facebook - E' per questo che abbiamo deciso che la nostra avventura è finita". Nata negli anni '80 in via Scandolara a Colbertaldo per volontà di Giancarlo Rasera, negli anni aveva servito sia la Marca che alcune zone della Lombardia, ma giovedì è andata in onda l'ultima trasmissione. Un passo indietro dovuto e difficile, ma quanto mai coraggioso.