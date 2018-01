Un altro negozio in centro a Treviso chiude le serrande: questa volta tocca alla Kartell

TREVISO Un ennesimo spazio sfitto. Ecco cos'hanno trovato i trevigiani in questo inizio di 2018 in centro città, precisamente in vicolo XX Settembre a due passi da Piazza dei Signori. Come infatti riporta "la Tribuna", questa volta a lasciare la città è il franchising della nota marca italiana di design e complementi d'arredo. Troppo alto infatti l'affitto mensile, circa 4mila euro, tanto che adesso l'intera zona rimane quasi senza negozi se si escludono la pelletteria Fazioli e la libreria Einaudi di Vicolo Rialto. Un vero peccato se si pensa che per tanti anni l'area era stata al centro dello shopping cittadino (come non ricordare il negozio Timberland) e del divertimento con lo storico cinema Edison ormai abbandonato da decenni. Urge quindi un cambio di mentalità sia del pubblico, che dell'amministrazione comunale, oltre che dei proprietari degli spazi ormai vuoti. Treviso ha infatti bisogno di tornare a vivere e di non lasciare nel nulla tutti questi negozi che potrebbero essere invece altamente potenziali per il territorio.