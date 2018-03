Fallita la società di gestione: negozio Trony costretto a chiudere i battenti

ZERO BRANCO Quattro anni di attività, dal 2014 fino a oggi, lo avevano reso uno dei punti vendita più noti della nostra provincia per tutti coloro che avevano bisogno di acquistare qualche elettrodomestico per la casa.

Da oggi però il negozio Trony di Zero Branco è stato costretto a chiudere per sempre i battenti a causa del fallimento della società che in Italia gestiva alcuni dei principali punti vendita del marchio. Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la crisi del negozio era percepibile già da alcune settimane. I clienti negli ultimi giorni avevano trovato gli scaffali sempre più vuoti di prodotti e un personale drasticamente ridotto a una decina di impiegati. Che ci fosse aria di crisi per il negozio era stato chiaro a molti, ma in pochi avrebbero immaginato una chiusura così drastica e repentina del punto vendita. Il fallimento della Dps Group ha portato alla chiusura di altri quattro punti vendita in Campania, Piemonte, Liguria e Lombardia, lasciando a casa (nel complesso) un centinaio di dipendenti. Nelle scorse ore, ad Albignasego, i lavoratori hanno organizzato una manifestazione di protesta per le loro critiche condizioni di lavoro. Una situazione che i sindacati sperano possa risolversi il prima possibile con l'arrivo di nuovi acquirenti nei negozi dove un tempo avevano trovato posto i negozi Trony.