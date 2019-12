Fulmine a ciel sereno fuori mura: la Pasticceria 300 chiude le serrande

Aperta dal 1965, e quindi alla soglia dei 55 anni di attività, la storica Pasticceria-Gelateria 300 di viale Monfenera a Treviso ha chiuso i battenti. Da ormai una settimana, infatti, sulle saracinesche del bar campeggia un cartello con scritto "chiuso", tanto che fin da subito gli storici clienti hanno pensato fosse stata una scelta dettata da un possibile controllo dei carabinieri dei Nas, negli scorsi giorni in zona per alcune verifiche alle attività dell'area. In realtà, come riporta "il Gazzettino", la chiusura è stata dettata dalla burocrazia, dalla concorrenza e da quelli che la proprietà considera costi folli per l'affitto dei locali. Una situazione difficile da gestire quindi, tanto da costringere il titolare a licenziare tutti i dipendenti a ridosso del Natale. Ora la speranza è quella che qualcuno si interessi all'acquisizione della pasticceria per realizzare un cambio di proprietà entro fine anno, ma se nessuno dovesse presentarsi il titolare Giuseppe Zamparo potrebbe decidere di continuare autonomamente fin dall'inizio del 2020, in attesa di capire però come gestire il futuro di uno dei locali più storici della città, vero e proprio simbolo della convivialità trevigiana.