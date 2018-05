Pontebbana, è tutto pronto per la chiusura del ponte sul Piave

SUSEGANA Manca ormai poco all'inizio dei lavori che vede coinvolto il ponte monumentale sul Piave, lungo la Pontebbana a Ponte della Priula. Come difatti riporta "il Gazzettino", l'Anas sarebbe ormai ai dettagli con la Regione per determinare la chiusura di tutta la struttura dal prossimo 28 maggio e per un totale di circa 8 mesi in cui il traffico veicolare sarebbe spostato più a valle grazie ad un Bailey alternativo di 120 metri a tre campate e largo sette metri. Insomma, per la viabilità di Susegana si prospettano tempi duri, ma i lavori sul ponte sono inevitabilmente necessari.