Mancano i fondi: la scuola elementare di Venturali rischia la chiusura

VILLORBA Genitori sul piede di guerra a Villorba dopo l'annuncio del dirigente scolastico Emanuela Pol di non far partire le preiscrizioni alla classe prima elementare per il prossimo anno scolastico dell'istituto Matteotti a Venturali.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" l'edificio avrebbe bisogno di urgenti lavori di manutenzione e di una ristrutturazione antisismica in grado di permettere agli alunni una maggiore sicurezza durante gli orari di lezione. Purtroppo dal Comune fanno sapere che questi fondi per avviare i lavori non ci sono e così la primaria rischia ora una clamorosa chiusura nel giro di pochi anni. Al momento l'istituto conta ben sei classi con un totale di oltre cento alunni iscritti. Gi ultimi anni erano stati particolarmente felici per le Venturali che avevano registrato un boom di iscrizioni e avevano aperto, lo scorso anno, ben due sezioni per il primo anno di elementari. A due giorni dall'apertura delle pre-iscrizioni per il nuovo anno però è arrivata l'amara sorpresa in nome della sicurezza. Lunedì 8 gennaio, alle ore 18, il Comune di Villorba ha fissato un incontro aperto a tutta la cittadinanza e, soprattutto ai genitori degli alunni iscritti, per provare a chiarire la delicata questione.