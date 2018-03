A Treviso Poste chiuse fino al 10 marzo: gasolio nel Sile, al via le operazioni di bonifica

TREVISO Ben 10 giorni di chiusura delle Poste centrali di Piazza Vittoria a Treviso. E' questa la decisione presa da Poste Italiane dopo lo spiacevole episodio di 15 giorni fa in cui del gasolio, proveniente da una caldaia interna alla struttura e malfunzionante, era terminato all'interno del Sile causando l'inquinamento di un lungo tratto dello stesso.

Come infatti riporta "il Gazzettino", da giovedì 1 a sabato 10 marzo l'immobile rimarrà chiuso al pubblico per permettere tutti i lavori del caso, ma rimarrà comunque attivo lo sportello Postamat. Per quanto concerne invece gli ulteriori servizi di cui si necessiti, si potrà fare affidamento sugli Uffici Postali di via Dolfin (pagamenti pensioni) e Borgo Cavalli (pacchi e raccomandate), il cui orario sarà ampliato fino alle 19.05 (escluso il sabato fino alle 12.35).