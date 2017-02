Ciak Junior, c’è tempo fino al 25 febbraio per partecipare al concorso

TREVISO Ancora pochi giorni, per i ragazzi e le classi che desiderano partecipare al progetto Ciak Junior, per inviare i propri soggetti per un film per la Tv. Ogni anno Ciak Junior – un format ideato da Francesco Manfio e Sergio Manfio nel 1990, che è stato esportato già in 28 paesi del mondo – coinvolge migliaia di studenti delle scuole medie e superiori di tutto il mondo, impegnati a scrivere una storia per un film, di cui potranno diventare protagonisti.

I ragazzi autori delle storie selezionate, coadiuvati da una troupe di professionisti, gireranno il loro breve film in tre giorni di lavoro. I film di Ciak Junior sono condivisi tra tutte le emittenti del network e, in Italia, vanno in onda su CANALE 5 all’interno di un programma che presenta anche il backstage del film e fa conoscere i protagonisti e le città dove i film sono stati girati.

I SOGGETTI VANNO INVIATI ENTRO IL 25 FEBBRAIO A: CIAK JUNIOR, via Corti Comunale 54, 31100 TREVISO oppure via email a: ciakjunior@alcuni.it.

DI COSA PARLANO I CORTOMETRAGGI DI CIAK JUNIOR? Gli argomenti affrontati dai film di Ciak Junior sono i più diversi, e offrono una panoramica di quello che sta più a cuore, o preoccupa, o diverte, i nostri giovani. Nel corso degli anni Ciak Junior si è occupato, tra le altre cose, di ambiente e famiglia, di bullismo, cyberbullismo e droga, di scuola e sentimenti, di fiabe e tradizioni, di moda e videogiochi, di terrorismo e mistero…

Un commento di Francesco Manfio, ideatore del progetto con il fratello Sergio Manfio, e produttore esecutivo dei film: “Ciak Junior è il programma per giovani più visto di Canale 5! Le 27 edizioni del progetto e gli oltre 500 film prodotti sono, per il nostro programma, un ottimo biglietto da visita; ma l’aspetto più vero della trasmissione è quello che numeri e “onorificenze” non possono esprimere, cioè lo straordinario entusiasmo con cui ogni anno migliaia di ragazzi decidono di raccontarsi a Ciak Junior! Naturalmente lo fanno ogni anno in maniera nuova (quando è nato il progetto, 28 anni fa, non esistevano né i cellulari né internet), ed proprio grazie ai ragazzi che ogni anno Ciak Junior diventa una programma completamente nuovo!”