Pista ciclabile di via Santa Bona vecchia: via al bando per i lavori

TREVISO Ca' Sugana ha pubblicato il bando per la realizzazione di opere, per 2,5 milioni di euro, per la messa in sicurezza di via Santa Bona Vecchia: il progetto prevede il tombinamento del fossato, l'allargamento della carreggiata, la posa della rete fognaria, e la creazione di una pista ciclopedonale. Il cantiere, come riporta la Tribuna di Treviso in edicola oggi, potrebbe già partire a maggio. I residenti, dopo aver richiesto per anni l'intervento del Comune, ora non ci stanno.

"Noi abbiamo manifestato e raccolto firme, che sono a disposizione -ha commentato l'ex consigliere comunale Enrico Renosto e membro dell'associazione "Quartieri Vivi e attivi"- siamo contro il tombinamento del fossato visto che siamo andati sotto acqua tante volte. Hanno cementificato già abbastanza. Ricordo che la stessa sinistra si era opposta al taglio di alcuni alberi salvo poi tagliarli: stanno screditando loro stessi. Se vogliono far vedere che fanno, per esigenze elettorali, noi diciamo di stare fermi piuttosto di fare errori: meglio il nulla di questi anni. Non sarà questo a cambiare l'opinione dei cittadini. Siamo sul piede di guerra, pronti a scendere in strada ed occupare la strada, fare tutto quel che si può fare. E' una questione di rispetto nei confronti dei residenti".

L'altra novità di rilievo è l'assegnazione decennale di villa Margherita: gara fissata per il prossimo 6 febbraio, alle ore 9, a palazzo Rinaldi. La scadenza per le offerte è previsto per il giorno precedente. Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Treviso, sezione albo pretorio.