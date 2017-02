Quinto, negozio di biciclette razziato dai ladri: bottino di 35mila euro

QUINTO DI TREVISO Ammonterebbe ad oltre 35mila euro il bottino di un furto messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì all'interno del negozio "Cicli Dal Zilio" di via Brondi, a Quinto di Treviso. Ignoti, penetrati nell'attività nel cuore della notte, sono riusciti a trafugare ben 27 biciclette di ingente valore, di marchi di pregio come Stop e Cannondale, e si sono poi dileguati. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Zero Branco . Il colpo è avvenuto nell'arco di 4 minuti: tanti ne sono passati dallo scattare dell'allarme all'arrivo di guardie giurate e carabinieri.