Con la bicicletta in autostrada, interviene la polizia stradale

Come nulla fosse ha superato la barriera di Treviso nord, a Villorba, e si è diretto lungo l'autostrada A27 in direzione di Venezia. Non ci sarebbe nulla di strano se non per il mezzo utilizzato per compiere un tragitto così semplice: una bicicletta. Ad avvistare il misterioso ciclista sono stati alcuni automobilisti di passaggio lungo l'arteria che dopo aver superato un comprensibile sbigottimento, hanno subito lanciato l'allarme alle forze dell'ordine e al centralino del Suem 118. Immediatamente l'uomo, un cittadino di origini albanesi di 33 anni, è stato raggiunto da una pattuglia della polizia stradale del distaccamento della A27. Gli agenti lo hanno invitato a fermarsi lungo la corsia di emergenza e dopo l'identificazione è stato affidato alle cure degli infermieri del Suem 118. Il ciclista, incolume, sarà multato con un verbale salatissimo: una multa di 43 euro per l'ingresso irregolare in autostrada e 533,33 euro per il decreto per evitare la diffusione del Coronavirus (se pagherà entro i prossimi tre giorni le sanzioni saranno di 26.50 e 373,34 euro). Lo straniero, ricoverato il 16 aprile per stati d'ansia, ha riferito ai poliziotti, tentando di giustificarsi, di voler fare ritorno nel proprio paese d'origine.

