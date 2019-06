Ciclista finisce con la bici in autostrada e sviene per il caldo

Doveva essere una tranquilla pedalata domenicale ma, per un 68enne residente a Silea, ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia. Intorno alle 14.50 di ieri pomeriggio il pensionato, arrivato nella zona di Casale sul Sile, ha sbagliato strada e ha imboccato, in sella alla sua bici da corsa, la nuova bretella che collega la tangenziale di Mestre al casello autostradale Venezia-Mestre, lungo la A27.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il ciclista, in stato confusionale per il caldo e la fatica della pedalata, ha percorso tutto lo svincolo nord della bretella e, ormai arrivato all'imbocco dell'autostrada, ha attraversato tutte e tre le corsie di marcia andando a mettersi nella terza corsia di sorpasso dove ha iniziato a correre vicino al guard rail spartitraffico. Fortuna ha voluto che nessuna macchina passasse in quel momento anche perché, dopo pochi minuti, il ciclista ha avuto un mancamento improvviso per il caldo, svenendo proprio in mezzo all'autostrada. I primi increduli automobilisti che sono transitati sul posto hanno subito avvertito polizia e soccorsi per dare una mano al pensionato. Immediato l'intervento della Polstrada e dell'auto-medica. Il pensionato è stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Agli agenti che gli hanno chiesto come avesse fatto a finire quasi in autostrada con la bici non ha saputo dare risposta. Quel che è certo è che si è salvato solo grazie a una grande dose di fortuna.