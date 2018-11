Colpito da un malore lungo la Valcavasia: morto un 68enne cicloamatore trevigiano

Dramma domenica mattina in Valcavasia, verso le 11.40, in via Virago Alto a Cavaso del Tomba. Un 68enne cicloamatore trevigiano, G.M., è infatti deceduto improvvisamente dopo essere stato colpito da un malore, forse un infarto, mentre era in sella alla sua bicicletta in compagnia di un amico per una scampagnata domenicale. A nulla sono valsi i pronti soccorsi del Suem 118 e dell'automedica, ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare.