Cigno intrappolato tra le chiuse di Silea, salvato dai vigili del fuoco

SILEA Intervento di Pasquetta davvero particolare per i vigili del fuoco di Treviso. Oggi, lunedì 2 aprile, verso le 14, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per liberare un cigno rimasto intrappolato tra le due chiuse del Sile, A Silea, lungo la Restera. Dei passanti avevano visto il cigno che cercava di uscire dalle due grandi paratie ma purtroppo l'acqua era troppo bassa e i l'animale non era in grado di spiccare il volo.

Così gli uomini dei vigili del fuoco di Treviso hanno raggiunto la Restera e dopo aver aperto le paratie l'animale è uscito autonomamente riuscendo finalmente, lungo le acque del sile, a spiccare il volo.