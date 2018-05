Precipita dal tetto di un capannone, ferito operaio di 39 anni

CIMADOLMO Un 39enne, D.P., è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito alle lesioni riportate a causa di una caduta dal tetto di un capannone di via Mazzini a Cimadolmo, nella zona industriale. L'incidente sul lavoro è avvenuto alle 8.30 circa. L'operaio, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'altezza di circa sette metri. Miracolosamente il 39enne se l'è cavata con ferite non gravi. Sul posto intervenuto l'elicottero del Suem 118 che ha trasportato l'operaio presso il pronto soccorso del nosocomio trevigiano.