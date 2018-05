Viaggiava in autostrada con 5 kg di hashish, arrestato un 22enne di Cimadolmo

CIMADOLMO In una borsa, maldestramente nascosta in auto, erano contenuti 5 kg di hashish, per un valore di circa 12mila euro. Questo quanto hanno scoperto, durante il controllo di una Chevrolet, gli agenti della polizia stradale di Rovigo nell'area di servizio San Pelagio est sulla A13 Bologna-Padova: a finire in manette Madalin Viorel Popirlan, 22enne di Cimadolmo, domiciliato da tempo ad Arquà Petrarca con la fidanzata italiana. La vettura su cui viaggiava il giovane era di proprietà della madre della sua attuale compagna. Sull'episodio indaga ora la Procura di Padova. Ignota la destinazione della droga trasportata dal "corriere" scoperto dalla polstrada.