Intossicati dal monossido di carbonio: sei trasportati al Ca' Foncello

CIMADOLMO Sei persone, componenti di un nucleo famigliare di nazionalità straniera, sono state soccorse dal Suem 118 e trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad una grave forma di intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è stato lanciato alle 5 del mattino da un'abitazione di Cimadolmo, in via Baracca. Sul posto sono intervenuti, oltre alle ambulanze, anche i vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo e i carabinieri. Tra le persone soccorse e per cui si valuta l'eventuale trattamento in camera iperbarica a Marghera c'è un bimbo di tre anni. Gli altri intossicati hanno 30, 40, 19, 32 e 34 anni.