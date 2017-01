Infarto fatale nel sonno, muore operaio di 44 anni

CIMADOLMO E' morto nel sonno, stroncato da un infarto, mentre stava riposando, nel pomeriggio di sabato. Un malore improvviso, un infarto, gli è stato fatale. E' morto così, all'età di 44 anni, Nevio Zanin, operaio 44enne di Stabiuzzo di Cimadolmo. L’uomo lavorava da una ventina d’anni alla Pulicrom di Roncadelle di Ormelle. A scoprire la tragedia, in serata, è stata la madre, insospettita perchè l'uomo non si era più alzato dal letto su cui stava riposando. Del tutto inutili i tentativi di rianimazione dei medici del Suem118 che non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Nevio Zanin lascia la madre Mina, le sorelle Giuseppina e Anita. Il funerale si svolgerà venerdì 13 gennaio alle 14.30 a Roncadelle.