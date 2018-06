Cimici invadono frutteti, raccolto in fumo per i piccoli agricoltori

ODERZO Piccoli imprenditori agricoli all'angolo. Le cimici si stanno imponendo di anno in anno come una vera piaga per il mondo dell'agricoltura, mettendo in ginocchio raccolto e produzione e ovviamente ricavi. "Divorano tutto" sono le parole di sconforto che un agricoltore di piante a Vavolè di Gorgo ha raccontato al quotidiano "Il Gazzettino". Alberi prediletti dagli insetti asiatici quelli da frutto e il raccolto per lui quest'anno sarà completamente da buttare. La soluzione? Il prossimo anno si premunirà con delle reti apposite per evitare l'avvicinamento alle piante ma purtroppo per lui, come per altri molti suoi colleghi la stagione del raccolto si chiude con un nulla di fatto.