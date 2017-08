Cinema all'aperto gratis: il Comune regala dieci ingressi ai giovanissimi

MONTEBELLUNA Dalle sinergie tra l’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’Assessorato all’Istruzione è nata l’idea di mettere a disposizione, per ogni serata, dieci ingressi gratuiti a favore dei giovani residenti a Montebelluna che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età e che per primi accederanno alle proiezioni in programma dal 15 agosto al 3 settembre p.v. Ciò in analogia anche con l’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri “bonus cultura”, rivolta ai neodiciottenni.

Il progetto ha trovato piena attuazione grazie alla collaborazione con la ditta T.C.P.M Teatro Cine Polin che attualmente propone nel Parco Manin la rassegna Cine Luna. “Ecco un altro modo di vivere il Parco cittadino. Non dimentichiamo che esso è parte del Centro Storico e quindi è giusto sia valorizzato come luogo anche di aggregazione per i giovani e il linguaggio cinematografico si offre per questo scopo perché la fruizione di un film diventa motivo anche per incontrarsi, scambiare idee, scherzare assieme, insomma fare compagnia. Questa è un’esigenza molto avvertita oggi anche dalle famiglie, perché l’alternativa è che i figli stiano davanti al computer”, dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili, Elisa Gobbo.

"Con questa iniziativa" afferma l’assessore all’istruzione Claudio Borgia "intendiamo offrire un'opportunità ai giovani di accedere liberamente al cinema all'aperto in un contesto prestigioso come quello di Parco Manin. E’ anche un’occasione per le famiglie che rimarranno in Città, di trascorrere il periodo ferragostano in modo alternativo, condividendo assieme i film che verranno proposti. Intendiamo inoltre avvicinare i giovani a quella cinematografia che costituisce un tratto importante della nostra cultura. L’iniziativa da’ seguito a tutte le altre messe in opera dall’Assessorato con l’obiettivo di favorire costantemente la cultura e la formazione dei nostri ragazzi”.