Cinema all'aperto in Piazza Rinaldi: otto gli appuntamenti estivi previsti

TREVISO Il cinema all'aperto torna dentro le mura cittadine. E' da diversi anni che le pellicole vengono proiettate alla Chiesa Votiva, ma tra qualche mese la nuova piazza Rinaldi, già pedonalizzata e riasfaltata, potrebbe ospitare otto serate di cinema estivo. Nessun programma o prezzo del biglietto al momento, ma molto probabilmente secondo le prime voci non sarà una rassegna così intensa come quella della Chiesa Votiva. Già nelle prossime settimane potrebbe essere firmato un accordo con l'amministrazione per concretizzare questi appuntamenti serali.