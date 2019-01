Guasto improvviso: il cinema Melies costretto a chiudere i battenti

Conegliano questa mattina si è risvegliata senza cinema. Nella serata di lunedì 21 gennaio, infatti, un problema tecnico improvviso ha costretto i titolari del multisala Melies a chiudere l'intero edificio senza alcun tipo di preavviso.

"Quella di ieri è stata una giornata molto movimentata - scrivono su Facebook i gestori del multisala - abbiamo tentato in tutti i modi di aprire in tempo, ma purtroppo non è stato possibile a causa di un improvviso guasto tecnico che ha interessato l'intero multisala". Il cinema, per ora, non ha una data di riapertura certa e, per questa settimana, tutti coloro che avevano già acquistato un biglietto via internet saranno rimborsati automaticamente. Sul sito del cinema si parla di "lavori di manutenzione straodinaria" che hanno costretto il Melies alla chiusura improvvisa ma sulla vicenda restano ancora molti aspetti da chiarire. In gioco non ci sono solo film e proiezioni ma anche il lavoro di numerosi dipendenti del multisala. La speranza degli organizzatori resta ora quella di riuscire a risolvere il problema nel più breve tempo possibile, restituendo così a Conegliano il suo multisala.