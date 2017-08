Trovato morto in casa dopo diversi giorni: quarantaseienne stroncato da una malattia

TREVISO Soffriva da tempo di una grave malattia che non aveva avuto modo di curare a dovere e così un cittadino di origini cinesi di soli 46 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione trevigiana, durante il pomeriggio di giovedì 17 agosto.

A dare l'allarme sono stati i suoi vicini di casa che hanno chiamato sul posto il personale del Suem118 dopo aver sentito un odore acre e nauseante provenire dall'abitazione dell'uomo, situata in via Tommaso Salsa. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto però, per il quarantaseienne era già troppo tardi. La vittima era riversa sul pavimento di casa, priva di sensi. Lì l'uomo si era accasciato, già diversi giorni fa, sopraffatto dalla malattia. Al momento del ritrovamento il corpo era già in evidente stato di putrefazione. Ai medici non è rimasto altro da fare che constatare il decesso del cinese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Treviso per svolgere tutti gli accertamenti di questa drammatica vicenda.