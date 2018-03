Omicidio di Rolle, ecco chi erano i coniugi trucidati

CISON DI VALMARINO Loris Nicolasi e Anna Maria Niola, originari di Nervesa, si sposarono giovanissimi: lui 17 anni, lei 14 quando ebbero il primo figlio, Eddi. La coppia si trasferì a Milano dove l'uomo trovò lavoro come disegnatore tecnico. Nel 1973, dopo un esaurimento nervoso, Loris decise di fare ritorno con la moglie nella Marca, trasferendosi a Nervesa (dove l'uomo risulta ancora avere residenza). Insieme acquistano un terreno a Rolle dove costruiscono casa e avviano l'osteria "Ai nostri veci", attiva per una decina di anni. Chiusa questa attività Loris diventa bidello presso una scuola di Lancenigo e poi imbianchino nei paesi del circondario. La coppia ha due figli, Eddi, trasferitosi in Germania per aprire una gelateria, e Katiuscia, di professione casellante.