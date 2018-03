Omicidio di Rolle, oggi l'autopsia sui corpi di Loris e Annamaria

CISON DI VALMARINO Nelle indagini sul duplice omicidio di Rolle di Cison di Valmarino, quella di oggi, potrebbe essere una giornata decisiva: nella mattinata l'anatomopatologo Alberto Furlanetto effettuerà presso l'ospedale di Treviso l'autopsia sui corpi martoriati di Loris Nicolasi, 71 anni, e Annamaria Niola, 68 anni, i coniugi trovati morti giovedì scorso nel giardino della propria abitazione. Sotto le unghie dei cadaveri sono state repertate delle tracce biologiche: l'auspicio degli investigatori è quello di ottenere il dna del killer (o dei killer). Non si trovano ancora, nonostante la zona sia stata battuta palmo a palmo dai carabinieri, le armi utilizzate per il delitto. Scartata definitivamente l'ipotesi di una rapina finita male, gli inquirenti stanno cercando di scavare nel passato di Loris Nicolasi: il vero bersaglio di quella che ha i crismi della spedizione punitiva era senza dubbio lui, anche a giudicare dall'accanimento con cui è stato assassinato. Numerose le persone vicine alla famiglia che sono già state sentite dai carabinieri ma per ora nulla sarebbe emerso: la figlia della coppia, Katiuscia, è stata interrogata più volte ma non avrebbe fornito elementi significativi. Il rischio, sempre più concreto con il passare dei giorni, è quello di non riuscire ad identificare e catturare i responsabili di un duplice omicidio certamente pianificato con grande cura . Così si spiega il tentativo di simulare un furto degenerato in rapina, mettendo a soqquadro l'abitazione, e l'assenza di tracce evidenti dell'assassino, un killer che si è premunito di portare via le armi usate per compiere il duplice omicidio e dileguarsi senza essere notato da nessuno.