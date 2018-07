Quad si capovolge lungo un pendio, 70enne ferito

CISON DI VALMARINO Stava percorrendo, alla guida di un quad (a cui era attaccato un piccolo rimorchio), la strada che attraversa un pendio in collina quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo che si è capovolto, finendo nel terrazzamento sottostante. A restare ferito, in modo non grave, un 70enne di Conegliano. L'episodio è avvenuto poco dopo le 10 in via Belvedere a Cison di Valmarino. E' stato l'anziano, li in villeggiatura con la moglie, a dare l'allarme al 118: sul posto è stato inviato l'elicottero del Suem 118 che ha trasportato il ferito al Ca' Foncello di Treviso.