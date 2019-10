Tragedia di Tovena, l'autopsia: «Nessun pugno, Sartor morto per lo spavento»

Potrebbero essere stati lo spavento e l'animosa concitazione di quei momenti a provocare l'infarto che ha ucciso Alessandro Sartor, il barista del "Bakaro" di Tovena morto per arresto cardiaco la sera del 30 maggio scorso tra i tavoli esterni del locale mentre intorno a lui si stava scatenando una accesa discussione. A dirlo è la perizia del medico patologo Alberto Furlanetto, depositata nei giorni scorsi e che ora sarà all'esame del pubblico ministero Daniela Brunetti. Per quei fatti il magistrato ha indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale i fratelli Alberto e Francesca Stella, di 31 e 26 anni, due dei figli di Raffaello Stella, patron della Stelbi Spa di Farra, azienda molto nota per essere da anni attiva nel mondo della produzione di materiale per la termoidraulica, la climatizzazione e l'idrosanitaria.

Secondo il consulente della Procura le condizioni di salute del barista, che soffriva da tempo di una grave patologia cardiaca, possono aver fatto sì che l'infarto sia sopraggiunto per "un forte stress emozionale" o un "picco emotivo". La perizia esclude invece, confermando le prime indicazioni emerse dall'autopsia, che a causare la morte possa essere stata direttamente o indirettamente causata da un fatto violento. Il post mortem peraltro aveva escluso che Sartor, come invece era stato riportato da alcuni testimoni, fosse stato colpito alla nuca dal più giovane dei fratelli Stella, stramazzando poi al suolo come conseguenza del pugno dato alle spalle.