Interviene per sedare una rissa tra due fratelli, malmenato e ucciso

E' intervenuto per sedare uno scontro, molto rumoroso e violento, tra due giovani fratelli (entrambi di circa 20 anni): è stato malmenato, scaraventato a terra, ha battuto violentemente il capo a terra ed è morto poco dopo in ospedale, a Conegliano. Purtroppo inutile il tentativo di salvargli la vita degli infermieri del Suem 118. L'assurda tragedia è avvenuta poco dopo l'una della scorsa notte a Tovena di Cison di Valmarino all'esterno del bar ristorante "Al Bacaro", nella piazza di fronte. A perdere la vita un barista 45enne di Soller (nato il 12/11/1973), Alessandro Sartor, intervenuto solo per ammonire i due giovani affichè la smettessero di urlare : in molti tra i clienti si erano attardati in vista del passaggio del Giro d'Italia di oggi, proprio di fronte al locale (erano in corso preparativi). La loro reazione è stata però violentissima: quello che voleva fare il paciere è stato spintonato a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo ora in stato di fermo i due fratelli, protagonisti di questa tragedia.