Allarme all'alba a Cison, in fiamme il tetto della canonica di Tovena

CISON DI VALMARINO Vigili del fuoco di Vittorio Veneto al lavoro nella prima mattinata di oggi, giovedì, poco dopo le 7.30, a Tovena di Cison di Valmarino, in piazza Armando Diaz, per un incendio divampato all'interno della canonica, disabitata da una decina di anni. Le fiamme hanno interessato un solaio: a provocarle sarebbero delle ceneri che avrebbero surriscaldato la canna fumaria dell'abitazione, usata solitamente solo per feste private o in occasioni speciali come la Pasqua. I danni sarebbero stati limitati. Dopo due ore di lavoro le due squadre dei pompieri intervenute hanno potuto lasciare l'area.