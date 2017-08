Cittadella dello Sport: cresce sempre di più l’interesse da parte degli investitori

VILLORBA Il progetto del nuovo polo sportivo multidisciplinare a vocazione internazionale che andrebbe a riqualificare l’ex area commerciale Panorama che si estende su 91.930 metri quadrati (43.000 coperti) e ha parcheggi per 3.300 auto, continua a suscitare non solo curiosità, ma concreto interesse di aziende italiane e straniere.

“Sono circa 200 - dice Marco Serena, sindaco di Villorba - le aziende che rappresentano i settori merceologici da coinvolgere nella fase di concretizzazione del progetto. Basti pensare che la Cittadella dello Sport il cui nome sarà poi oggetto di un ulteriore ricerca perché si trasformi in un “marchio” internazionale, sarà di interes- se per i produttori di calzature sportive per grandi performance e tempo libero, per chi si occupa di abbiglia- mento per nuoto, ginnastica artistica e ritmica, arrampicata, bicicletta, beach volley, pattinaggio a rotelle e in linea.” “Inoltre potrebbero essere coinvolte le società che si occupano di macchine per palestra, i centri di wellness per il necessario recupero o relax del dopo allenamento, senza dimenticare - continua Marco Serena - gli studi di professionisti della medicina dello sport e di farmacologia per consigliare la dieta e gli integratori più adatti in relazione al tipo di attività sportiva svolta”.

Dopo il lancio della notizia sul progetto internazionale che potrebbe coinvolgere Villorba grazie all’interesse di un gruppo di investimento estero e del personale intervento di Mauro Benetton, si sono avvicinate per richie- dere informazioni particolareggiate quasi un centinaio di aziende. “La Cittadella dello Sport, che come da progetto sarà ecosostenibile e seguirà le norme dei diversi Codici Etici, da quello degli appalti a quello comportamentale, ha davvero le carte in regola per divenire un grande e com- pleto polo multisportivo attivo. Ha dimensioni - continua Marco Serena - quasi da “kolossal”, ma al tempo stes- so è un sogno realizzabile che andrebbe a colmare un vuoto specifico: quello dell’interazione tra chi desidera fare sport attivo e delle aziende che hanno la necessità di far testare in modo continuativo i propri prodotti da- gli stessi sportivi”. “Come amministrazione comunale - conclude Marco serena - stiamo valutando le forma più consona al sup- porto del progetto, come anche un aiuto professionale, per centrare l’obiettivo di creare un volano positivo tra aziende e territorio tale da generare nuovi posti di lavoro oltre che a garantire la riqualificazione prestigiosa dell’ex area commerciale Panorama”.