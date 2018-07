Rumori dal cassone del rimorchio, due afgani e due pakistani nascosti nel camion

CONEGLIANO Nel tardo pomeriggio di sabato 30 giugno, giungeva al 113 una segnalazione da parte di un cittadino, chiamato a contattare la polizia dall’autista di un camion con targa straniera, poi identificato in un cittadino bulgaro 41enne. Nella richiesta di intervento veniva segnalato che, stando a quanto riferito dall’autista, all’interno del suo mezzo avvertiva dei rumori provenienti dal cassone del rimorchio, forse riconducibili alla presenze di persone.

Sul posto interveniva immediatamente personale della Sezione Volanti del Commissariato di polizia di Conegliano, che, una volta rimossi i sigilli, trovava all’interno del camion quattro uomini di origine asiatica che, per le precarie condizioni fisiche in cui si trovavano, venivano fatti trasportare presso il locale Pronto Soccorso per le cure del caso. Una volta dimessi dalla struttura sanitaria, i quattro individui, due afgani e due pakistani (tra cui anche un minore non accompagnato), venivano sentiti dal personale del Commissariato, al quale riferivano di essersi introdotti all’interno del camion fino all’arrivo sul territorio nazionale.

Dal racconto dei cittadini stranieri sembrerebbe escluso il coinvolgimento dell’autista, che è stato a sua volta escusso dagli agenti del Commissariato. Molto probabilmente gli immigrati si sono introdotti all’interno del cassone all’insaputa del conducente del mezzo, dato che sembra confermato dalla presenza di un taglio sul telo laterale del rimorchio. In loco giungeva anche personale della Squadra Mobile della Questura di Treviso.

Nel corso dell’attività veniva sequestrato il rimorchio, che sarà messo a disposizione della Autorità Giudiziaria. Gli stranieri nella mattinata odierna sono stati accompagnati presso il locale Ufficio Immigrazione, ove hanno formalizzato la richiesta di protezione internazionale, ed all’esito delle procedure sono stati collocati presso strutture di accoglienza della provinicia di Treviso individuate dalla locale Prefettura.