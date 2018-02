Campionato nazionale di lingue: trevigiana nella top ten d'Italia

MONTEBELLUNA L’inglese di Claudia è da primato. Claudia Sette, studentessa di quinta G dell’istituto “Angela Veronese” di Montebelluna, ha conseguito un risultato prestigioso nel Campionato nazionale delle lingue che si è svolto nei giorni scorsi a Urbino. L’allieva, che frequenta il liceo linguistico, è arrivata infatti entro i primi dieci nella classifica generale nazionale. Tale piazzamento è giunto al termine di una lunga selezione cui hanno partecipato inizialmente 16mila studenti di tutta Italia per le quattro lingue in gara (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Claudia, che è stata accompagnata a Urbino dalla prof. Lidia De Faveri, si è distinta in inglese superando tutte le varie fasi, a cominciare da quella di istituto. “Ciò che più mi resterà impresso –afferma la studentessa- non è tanto il risultato raggiunto quanto l’esperienza, che mi ha permesso di stringere nuove amicizie e misurarmi con contesti diversi dal mio”.