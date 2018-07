Camion fermato dalla polizia lungo la Pontebbana: all'nterno trovati 4 clandestini

CONEGLIANO Sabato sera, lungo la Pontebbana a Conegliano, un semplice controllo di polizia si è trasformato nel ritrovamento di ben 4 clandestini mediorentali stipati all'interno di un cassone di un camion guidato da un uomo dell'Est Europa che, pur non parlando nè italiano nè inglese, han fin da subito fatto intendere gli agenti di voler negare ogni addebito.

I migranti, in ogni caso, sono stati subito accompagnati all'ospedale per tutte le cure del caso, anche perché fortemente disidratati ed in precarie condizioni di salute, e lì si è scoperto che uno di loro è un minorenne non accompagnato e per questo sarà presto affidato ad una Comunità locale. Tutti sono stati comunque identificati, come riporta "il Gazzettino", ma ancora non è chiaro come siano giunti fino alla Marca e, soprattutto, se il camionista abbia o meno un ruolo nella vicenda. Nel frattempo, in attesa di delucidazioni in merito, il tir è stato posto sotto sequestro.